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США виділили 20 млн доларів на посилення нагляду за допомогою Україні
08:54 18.04.2023 |
Уряд США спрямував 20 мільйонів доларів на посилення нагляду за коштами, які надають Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення нагляду та прозорості в рамках прямої бюджетної підтримки, яку США надають Україні", - зазначає Агентство.
У відомстві уточнили, що такий крок ще більше посилить нагляд та підзвітність в управлінні українським урядом коштами, що допомагають закласти основу для відновлення України.
В Агентстві нагадали, що Україна, зокрема, використовує бюджетну підтримку для надання допомоги біженцям та підтримки сфер охорони здоров'я та освіти.
"USAID створило всеосяжний і надійний рівень нагляду та підзвітності в рамках цієї допомоги для контролю за використанням коштів, запобігання та протидії корупції, щоб гарантувати, що фінансування дійде до українців, які цього потребують", - наголошують у відомстві.
Нагадаємо, раніше координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Сполучені Штати не виявили серйозних порушень під час освоєння Україною американської військової допомоги.
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