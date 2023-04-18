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Кубраков їде на переговори в Туреччину через загрозу зриву «зернової угоди»
22:04 17.04.2023 |
Віцепрем'єр України Олександр Кубраков у вівторок на запрошення турецького міністра оборони Хулусі Акара вирушить до Туреччини, аби обговорити Чорноморську зернову ініціативу.
Про це повідомило Міноборони Туреччини.
Візит Кубракова до Туреччини відбувається на тлі заяви Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України про блокування Росією "зернової угоди".
Як стверджує українська сторона, РФ ще з 10 квітня в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які покидають українські порти, для інспекцій у межах "зернової угоди", й почала формувати інспекційний план на власний розсуд.
"У результаті вже вдруге за дев'ять місяців роботи "зернової ініціативи" не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування "зернової ініціативи", - наголошує відомство.
Мінінфраструктури України закликало партнерів - ООН і Туреччину, які є гарантами угоди, - "забезпечити виконання всіма сторонами процедур, які працювали дев'ять місяців".
Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.
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