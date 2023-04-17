Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних МіГ-29

Словаччина передала Україні всі обіцяні 13 винищувачів МіГ-29, повідомила у понеділок, 17 квітня пресслужба словацького міністерства оборони.

"Після чотирьох одиниць, які пілотували українські льотчики в березні цього року, решта дев'ять одиниць також були успішно передані українським силам", - ідеться в повідомленні.

Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що "це передавання було здійснено сушею з урахуванням максимально можливої безпеки". Він також висловив подяку усім залученим структурам, "тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція".

Надь підкреслив, що ці винищувачі значно підтримають Україну у боротьбі проти російського агресора і необхідні для захисту людських життів. "Окрім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були непридатні для нас. Ми чинимо правильно", - сказав міністр.

Як повідомлялося, перші чотири бойові літаки зі Словаччини Київ отримав 24 березня. Ще вісім винищувачів Києву передала Варшава, а також готується передати ще шість цих літаків.

Тим часом Україна наполегливо просить партнерів надати їй сучасні західні літаки - F-15, F-16 і F-18. У США поки наполягають, що такі винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою.