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Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних МіГ-29
11:55 17.04.2023 |
Словаччина передала Україні всі обіцяні 13 винищувачів МіГ-29, повідомила у понеділок, 17 квітня пресслужба словацького міністерства оборони.
"Після чотирьох одиниць, які пілотували українські льотчики в березні цього року, решта дев'ять одиниць також були успішно передані українським силам", - ідеться в повідомленні.
Глава Міноборони Словаччини Ярослав Надь зазначив, що "це передавання було здійснено сушею з урахуванням максимально можливої безпеки". Він також висловив подяку усім залученим структурам, "тому що в таких випадках це справді важлива і складна логістична операція".
Надь підкреслив, що ці винищувачі значно підтримають Україну у боротьбі проти російського агресора і необхідні для захисту людських життів. "Окрім того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були непридатні для нас. Ми чинимо правильно", - сказав міністр.
Як повідомлялося, перші чотири бойові літаки зі Словаччини Київ отримав 24 березня. Ще вісім винищувачів Києву передала Варшава, а також готується передати ще шість цих літаків.
Тим часом Україна наполегливо просить партнерів надати їй сучасні західні літаки - F-15, F-16 і F-18. У США поки наполягають, що такі винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою.
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