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Канада для підготовки військовослужбовців ЗСУ розгорнула в Польщі три навчальні тренажери танків Leopard 2
08:28 17.04.2023 |
Про це у п'ятницю повідомила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.
Тренажери призначені для навчання членів екіпажу танків, зокрема, він дає можливість відпрацювати основні елементи роботи заряджаючого, командира танку та навідника.
"Окрім восьми танків Leopard 2, які ми доставили до Польщі, Канада розгорнула три тренажери стрільби Leopard, щоб допомогти навчити українські екіпажі керувати танками та тактиці їхнього застосування", - заявила Ананд.
Вона наголосила, що канадська підтримка України багатогранна й триватиме далі.
Також учора Аніта Ананд заявила, що у Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні для протистояння російському вторгненню.
"Всі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо стояти з Україною і забезпечимо українців інструментами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні", - написала Ананд у Twitter.
На початку лютого перший канадський Leopard 2A4 для України прибув у Польщу. Його відправили військово-транспортним літаком C-17 з Галіфакса. Крім того, до Європи з Канади приїхали військові інструктори для навчання українських танкових екіпажів.
Реалізація планів передачі західних танків ЗСУ розпочалася після того, як Німеччина відмовилася від побоювань щодо постачання Leopard 2 в Україну та дала згоду на реекспорт цих танків з інших країн. Країни НАТО координують дії між собою, визначаючи конкретну кількість танків, які може надати кожна країна.
У січні Канада приєдналися до танкової коаліції і пообіцяла українській армії чотири танки Leopard. Пізніше стало відомо, що Оттава передасть удвічі більше бойових машин.
Українських танкістів на Leopard 2 тренують в Польщі у рамках тренувальної місії UNIFIER, яку започаткувала Канада.
Оттава також надає Києву запасні частини та боєприпаси для цих танків.
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