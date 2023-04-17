Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан»

Це буде здійснено в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.

Як пише РБК-Україна про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - написав Шмигаль.