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Канада передасть Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан»
08:15 17.04.2023 |
Це буде здійснено в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.
Як пише РБК-Україна про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", - написав Шмигаль.
За матеріалами:
РБК-Україна
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