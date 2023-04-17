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Спортсмени та ІТ: Зеленський затвердив нові санкції щодо РФ

 


Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкційні обмеження проти низки російських юридичних та фізичних осіб. Відповідні укази, що надали чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Зеленський підписав у суботу, 15 квітня, повідомив Офіс президента України. Йдеться про нормативні акти №227/2023 та №228/2023.

Так, згідно з указом №227/2023 санкції запроваджуються щодо 351 фізичної особи та 254 юридичних осіб. До переліку з 254 компаній, що потрапили під нові багаторічні санкції України, увійшли російські IT-компанії, зокрема, провідні російські інтернет-холдинги Yandex, Rambler Group, а також компанія VK.

Також відтепер в Україні санкційні обмеження поширюватимуться й на російських гравців на ринку послуг автоматизації роботи підприємств. Йдеться про такі компанії як "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галактика", а також АТ "Сітронікс". Крім того, у підсанкційному переліку опинилося й українське ТОВ "Корпоративні бізнес системи" ("CBS") з Одеси та однойменні російська і казахстанська компанії з Москви і Алмати відповідно.

Санкції проти російського спорту

Також згідно з іншим підписаним Зеленським указом №228/2023, санкції запроваджуються щодо 87 осіб, зокрема російських спортивних діячів та спортсменів, серед яких є й олімпійські чемпіони. Зокрема, під санкціями опинились фігурист Ілля Авербух, донька міністра оборони РФ та президентка федерації тріатлону Ксенiя Шойгу, а також футболіст Iгор Акінфєєв.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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