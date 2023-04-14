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Порошенко привіз три тягачі артилерійській бригаді, яка рік тому втопила крейсер «Москва»
19:09 14.04.2023 |
П'ятий президент України Петро Порошенко відвідав 406 окрему артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".
"Рік тому українські артилеристи відправили на дно російський крейсер "Москва". У героїчну 406-ту бригаду, яка продовжує нищити русню, Петро Порошенко привіз три вантажівки DAF. Один з тягачів оснащений маніпулятором, який дозволяє вантажити на платформу снаряди", - зазначено в повідомленні.
Порошенко нагадав, що рік тому новина про те, що бойовий розрахунок артилерійської бригади, використовуючи створені українським оборонним комплексом ракети "Нептун", уразив флагман Чорноморського флоту РФ, вразила весь світ.
"Підсилювати боєздатність наших артилеристів - честь для нас. І особлива втіха, коли знаємо, які вони нещадні до ворога. Співпраця ГО "Справа Громад" із цією бригадою відточена, як годинник: від них - запит, від нас - вантаж. Забезпечуємо всім, чим необхідно: вантажівками, раціями, шинами, "Старлінками". Цього разу привезли для воїнів-артилеристів вантажівки DAF", - розповів Порошенко.
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