Українці завершили навчання на САУ Caesar у Данії, їх передадуть у найближчі тижні

Українські військовослужбовці завершили навчання на самохідних артилерійських установках Caesar французького виробництва в Данії, які протягом найближчих тижнів будуть відправлені в Україну.

Про це в п'ятницю оголосило Міноборони Данії, пише "Європейська правда".

Уряд Данії в січні за підтримки парламенту вирішив передати Україні всі 19 артилерійських систем Caesar, які замовив у Франції. Окрім самої техніки, данська сторона також пообіцяла навчання й підготовку українських військових.

Виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у п'ятницю відвідав останню групу українців, які проходили підготовку в країні.

"Наразі навчання й тренування завершені, і українці готові до використання системи", - наголошується в повідомленні.

"На сьогодні Данія надала Україні військову підтримку на загальну суму близько 6,2 млрд данських крон (830 млн євро)", - зазначив очільник Міноборони Данії.

Раніше цього тижня Поульсен був в Україні, де оголосив, що Данія планує поставити Україні самохідні артилерійські установки Caesar у травні та розраховує до літа почати поставки танків Leopard 1.

Також міністр оборони Данії не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде ухвалене "до літа", після поставок МіГ-29 поляками і словаками.