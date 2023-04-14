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США можуть використати для відновлення України заморожені російські активи, - Нуланд
09:29 14.04.2023 |
Сполучені Штати Америки розглядають можливість використовувати для відновлення України заморожені активи Центрального банку Росії.
Як повідомляє РБК-Україна про це повідомила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на Форумі партнерства США та України.
За її словами, для відновлення України можна використати близько 300 мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках в іноземних банках.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року Сенат США ухвалив поправку до федерального бюджету, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні.
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