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АНАЛІТИКА

США можуть використати для відновлення України заморожені російські активи, - Нуланд

 

Сполучені Штати Америки розглядають можливість використовувати для відновлення України заморожені активи Центрального банку Росії.

Як повідомляє РБК-Україна про це повідомила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд на Форумі партнерства США та України.

За її словами, для відновлення України можна використати близько 300 мільярдів доларів, які зберігаються на рахунках в іноземних банках.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Сенат США ухвалив поправку до федерального бюджету, що дозволяє використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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