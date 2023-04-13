Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Компанію внесли до переліку міжнародних спонсорів війни через продовження роботи в РФ після початку великої війни. Крім того, Xiaomi досі залишається лідером з продажів смартфонів в Росії.

З 2018 року й до сьогодні Xiaomi займає перше місце з продажів в інтернет-магазинах агресора, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Mi Store по всій країні.

Xiaomi збільшила поставки в РФ на 39% у третьому кварталі 2022 року порівняно з попереднім - тобто, поки тривала велика війна. Протягом 2022 року року Xiaomi подвоїла свою частку ринку: у липні 2022 року Xiaomi та її суббренд POCO разом займали 42% російського ринку смартфонів та займали перше місце за обсягом продажів.

Російський ринок для китайської компанії є надзвичайно важливим, тож Xiaomi не оголошувала про свої плани щодо виходу з РФ, хоча і з весни торік не вела маркетингову діяльність у державі-агресорці.

За офіційним даними, у 2021 році російський підрозділ Xiaomi отримав виручку на 202 млн дол, з яких потім сплачуються податки, на які РФ утримує свою армію.

Зараз Xiaomi активно відновлює набір персоналу до російських офісів та оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів, що свідчить про наміри компанії відновити повноцінну присутність у росії.

Відтак, Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію, наголошують у НАЗК.

В агентстві також нагадали, що у 2021 році компанія стала лідером за обсягом виробництва смартфонів у світі, також виробляє побутову техніку, планшети, смарт-годинники, програмне забезпечення, електросамокати, електровелосипеди та багато іншого.