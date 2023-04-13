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Відновлення України за рахунок РФ. ЄС зіткнувся з проблемою пошуку грошей Центробанку, - Welt
17:16 13.04.2023 |
ЄС хоче використати гроші від санкцій проти Росії для фінансування відновлення України. Однак поки що не відомо, де саме знаходяться гроші Центробанку РФ у Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі російські активи, заарештовані європейською владою, - яхти олігархів, їхні вілли на Середземному морі, резерви Центрального банку - мають бути використані для відновлення України.
При цьому вона підкреслила, що російський диктатор Володимир Путін має заплатити за свої дії буквально. Багато євродепутатів і кілька країн-членів ЄС вітають цей план, зокрема Польща, Латвія, Литва та Естонія.
Вони хочуть взяти заморожені багатства росіян і використовувати їх для будівництва нового житла, шкіл і лікарень в Україні.
"Цей план є безпрецедентним в історії спільноти держав. Навіть у світі майже немає прецедентів. Один із них - Ірак: 2003 року Міністерство фінансів США конфіскувало частину активів Саддама Хусейна", - йдеться в матеріалі.
Однак цей план ЄС є делікатним, і, можливо, приречений на провал.
"Адже навіть незрозуміло, де саме в Європі знаходяться резерви російського Центрального банку - це найбільша сума заморожених грошей, за даними Комісії близько 300 млрд євро. На сьогодні олігархи відклали тільки близько 21 млрд євро", - йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що ці суми являють собою надію на те, що відновлення України може бути профінансовано хоча б частково коштом російських грошей.
Минулого місяця Світовий банк дійшов висновку, що для цього буде потрібно загалом понад 380 млрд євро.
"Але чи буде центральний банк у Москві під керівництвом Ельвіри Набіулліної дійсно робити свій внесок, викликає сумніви", - ідеться в матеріалі.
Джерела видання зазначають, що відстежити російські резерви за кордоном дуже складно, оскільки йдеться не про золоті злитки, що зберігаються в сховищах інших установ, як-от Банк Англії або Банк Франції. А скоріше про залишки на безлічі різних рахунків, які іноді важко віднести до Центрального банку в Москві.
"Полювання за скарбами Набіулліної в Європі, схоже, складніше, ніж очікувалося", - йдеться в матеріалі.
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