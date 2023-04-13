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У ЄС вирішили, що резерви РФ не можна віддати України. Хочуть їх інвестувати – Die Welt
17:06 13.04.2023 |
У Європейській комісії дійшли висновку, що заморожені на території ЄС резерви Центрального банку Росії колись доведеться повернути. Тому їх не віддаватимуть Україні, а натомість спробують інвестувати в європейські облігації, пише Die Welt.
"У неопублікованому документі, який є в наявності видання, Єврокомісія приходить до протверезного висновку: заморожені резерви не можна вилучати, бо колись, коли закінчиться війна, їх доведеться повернути Росії", - йдеться в публікації.
Робоча пропозиція Єврокомісії натомість передбачає інвестування цих резервів в європейські державні облігації з очікуваним доходом 2,6% річних.
За оцінками ЄК, такий надзвичайний захід можна буде юридично обґрунтувати з огляду на грубі порушення міжнародного права з боку Росії.
У найгіршому випадку збитки від інвестування не перевищать 4 млрд євро, але такий сценарій Єврокомісія вважає малоймовірним.
Європейський план має одну проблему: поки що невідомо, де знаходяться резерви російського Центробанку. З загальної суми у 300 млрд євро вдалося визначити місцеперебування лише 21 млрд євро.
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