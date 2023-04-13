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Польща просить згоди Берліна на передачу Україні МіГ-29 зі складів Східної Німеччини
16:31 13.04.2023 |
Польща надіслала до Берліна офіційний запит щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 з колишньої Німецької демократичної республіки.
Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє dpa.
Йдеться про винищувачі, які в роки холодної війни були на озброєнні колишньої Німецької демократичної республіки і перейшли у спадок Бундесверу, а у 2002 році Німеччина продала їх Польщі.
Тоді Варшаві продали 23 літаки. Радник президента Польщі Яцек Сєвєра наприкінці березня казав, що у польських повітряних сил залишається на озброєнні близько дюжини з них.
Оскільки практично у всіх німецьких контрактах на продаж зброї прописано, що подальша передача чи перепродаж вимагає погодження Берліна, Польща має отримати згоду Німеччини, щоб передати винищувачі Україні.
Про яку кількість літаків йдеться у запиті - не уточнюють.
Нагадаємо, на початку квітня президент Польщі Анджей Дуда казав, що Варшава передала в Україну вже вісім МіГ-29 і готує для передачі ще шість.
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