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Порошенко везе на фронт чергову партію техніки для десантників, морпіхів та артилерії
14:05 13.04.2023 |
Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО "Справа громад" передає на фронт чергову партію техніки. Допомога призначена для бригад ДШВ, морської піхоти та артилерії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook.
У війська передають 9 вантажівок DAF, два переобладнані кунги, а також 5 побутових комплексів. Загалом Порошенко з волонтерами вже виготовили для бригад ЗСУ 24 таких комплекси.
Також військовим везуть генератори, термінали Starlink, шини та чимало іншого спорядження. Вартість техніки - 15 млн гривень.
На черзі, за словами Порошенка, нова партія БПЛА Poseidon.
"Сьогодні це чи не єдині безпілотники, які у будь-яку погоду, вдень і вночі, незалежно від застосування російських засобів РЕБу, забезпечують наших артилеристів, наших десантників надійною і ефективною інформацією, яка дозволяє знищувати орків", - зазначає Порошенко.
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