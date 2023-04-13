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АНАЛІТИКА

Роблес: Leopard від Іспанії будуть в Україні до кінця квітня

 

Іспанія доставить шість обіцяних бойових танків Leopard 2 А4 в Україну до кінця поточного місяця. Про це заявила в середу, 12 квітня, міністерка оборони країни Маргарита Роблес на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Танки будуть "фізично в Україні до кінця місяця", сказала Роблес, передає AFP. Разом з "Леопардами" Іспанія також відправить 20 бронетранспортерів, додала вона.

Під час візиту до Києва 23 лютого іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що країна може надати ще чотири німецьких Leopard 2 після ремонту. Строків їхньої поставки він не назвав. Роблес також не назвала конкретну дату, обмежившись словом "якнайшвидше".

У березні 55 українських військових завершили чотиритижневий навчальний курс в Іспанії, де проходили тренування на танках Leopard.

"Літаки F-16 і більше боєприпасів"

Своєю чергою український міністр оборони Олексій Резніков закликав партнерів посилити допомогу Україні. "Для нас пріоритет номер один - протиповітряна оборона", - сказав він, додавши, що Україну "дуже цікавлять сучасні літаки нового покоління", зокрема F-16.

Резніков також наголосив, що Україні потрібні артилерійські боєприпаси калібру 150 мм і 105 мм, а також машини-амфібії.

"Танковий зоопарк" ЗСУ

Для протистояння Росії, в тому числі у запланованому контрнаступі, союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн. Першою погодилась надати ЗСУ основні бойові танки західного зразка Великобританія - 14 одиниць Chаllenger 2. Також "Леопарди" Києву пообіцяли ФРН, Польща, Швеція, Норвегія, Канада, Португалія, Фінляндія та Іспанія.

В березні стало відомо, що Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних танків Leopard 2A6, Польща - 14, Португалія - три. Також прибули в Україну британські Chаllenger 2.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іспанія
 

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