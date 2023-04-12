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АНАЛІТИКА

Моравецький у Вашингтоні: США робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну

 

США здійснюватимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, йдеться по танки Abrams і БМП Bradley.

Про це під час пресконференції у Вашингтоні після зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців",- зазначив Моравецький, відповідаючи на запитання про подальшу військову допомогу США для України.

Він висловив думку, що поляки зробили те, що від них залежало у питанні військової допомоги Україні. Він висловив задоволення з приводу того, що Україна зараз купує у Польщі зброю, зокрема, на кошти міжнародних інституцій, таких як ЄС.

"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- підкреслив Моравецький.

Він назвав це дуже доброю інформацією для польської промисловості.

"Звичайно, ми намовляли американців, аби вони якомога ширше допомагали (Києву - ред.), оскільки від цього залежить, як швидко може бути завершена війна перемогою України",- наголосив польський прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, візит прем'єр-міністра Польщі до США триватиме до четверга, 13 квітня. Головними темами візиту будуть питання безпеки Польщі, допомоги Україні, польсько-американська економічна співпраця, питання співпраці між країнами у сфері енергетики. У Вашингтоні крім переговорів з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, Моравецький зустрінеться з представниками американських компаній у сфері ОПК, а також проведе зустріч в Atlantic Council.

За результатами офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Польщі, 5 квітня, стало відомо, що Україна купить у Польщі 150 БТР Rosomak, понад 50 мінометних САУ Rak і 100 ПЗРК Piorun.
Ключові теги: США, Польща
 

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