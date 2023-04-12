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АНАЛІТИКА

Фінляндія не хоче передавати Україні літаки Hornet - Міноборони

 

Міністерство оборони Фінляндії відповіло на запит України про проведення переговорів щодо можливості передачі винищувачів Hornet.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, пише Yle.

Міністр заявив, що Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні не актуальною.

За його словами, винищувачі Hornet будуть використовуватися Оборонними силами Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Кайкконен додав, що відповідь на запит України дали минулого тижня.

У березні Україна звернулася до Фінляндії і запропонувала обговорити питання про можливу передачу Україні винищувачів Hornet.

Запит надійшов після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва обговорила з президентом України Володимиром Зеленським можливість передачі країні винищувачів Hornet.

Марін тоді заявила, що її країни могла би разом з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Її заява стала сюрпризом для оглядачів та учасників зовнішньої та безпекової політики, а конкуруючі партії говорили про "безрозсудність" таких оголошень. Марін дорікали, що такі заяви слід робити після консультацій всередині країни.

 

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