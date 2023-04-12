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АНАЛІТИКА

В США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн»

 

Наступна зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн" відбудеться вже 21 квітня на однойменній військово-повітряній базі в Німеччині.

Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", - заявив в ВПС США.

Також зазначається, що Остін запросив міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити війну, яка продовжується на території України й різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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