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В США назвали дату наступної зустрічі «Рамштайн»
08:59 12.04.2023 |
Наступна зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн" відбудеться вже 21 квітня на однойменній військово-повітряній базі в Німеччині.
Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн", Німеччина, 21 квітня 2023 року", - заявив в ВПС США.
Також зазначається, що Остін запросив міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити війну, яка продовжується на території України й різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США.
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