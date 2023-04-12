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Канада відправить Україні тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв
23:53 11.04.2023 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про низку нових військових, економічних та культурних заходів на підтримку України у війні з Росією. Це відбулось у вівторок, 10 квітня, під час візиту глави уряду України Дениса Шмигаля до Торонто, повідомляє AP.
Нова канадська допомога включає 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів і понад 2,4 мільйона набоїв, щоб допомогти українським військовим боротися з російськими окупантами.
Трюдо і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також підписали нову угоду, яка допоможе українській і канадській молоді працювати і подорожувати в обох країнах, а також оновлення до існуючої канадсько-української угоди про вільну торгівлю.
Канада також запроваджує нові санкції проти 14 російських фізичних та 34 російських юридичних осіб, а також дев'яти організацій, пов'язаних з фінансовим сектором Білорусі, через їхню підтримку російського вторгнення, сказав Трюдо.
Канадський прем'єр рішуче виступив на захист подальшої підтримки України з боку Канади, назвавши війну в Україні символом більш широкої боротьби за принципи і цінності миру і демократії.
"Авторитарні диктатори дивляться на Володимира Путіна з цікавістю, чи досягне він успіху, - сказав Трюдо. - Тому що скрізь у світі є сусіди з більшими арміями, ніж у сусідньої країни, які кажуть: "О, чи не було б добре перекроїти карту?"
Український прем'єр-міністр подякував Канаді за її підтримку з часу повномасштабного вторгнення російських військ у лютому 2022 року, яка включає в себе мільярди доларів раніше оголошеної економічної та військової допомоги.
Водночас Шмигаль наголосив на необхідності додаткової військової допомоги, оскільки українська армія готується до весняного контрнаступу на сході України, а також передачі заморожених російських активів для допомоги у відновленні.
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