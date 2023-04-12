Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін підтримав призначення Артема Лисогора головою Луганської ОДА, а Володимира Артюха - головою Сумської ОДА

23:14 11.04.2023 |

Політика

 

На засіданні 11 квітня Кабінет Міністрів України підтримав проєкти указів президента про призначення Артема Лисогора головою Луганської ОДА, а Володимира Артюха - головою Сумської ОДА.

"Підтримано проєкти указів президента України про призначення Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації, Володимира Артюха - головою Сумської обласної державної адміністрації", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі у вівторок.

Лисогор раніше був заступником начальника головного управління Національної поліції Житомирської області, з жовтня 2021 року до червня 2022 року був відряджений для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Національної поліції. На жовтень минулого року мав звання полковника.

Генерал-лейтенант Володимир Артюх у серпні минулого року був нагороджений орденом за заслуги 1-го ступеня, служив на командних посадах до заступника начальника Генштабу ЗСУ, а на кінець літа минулого року був радником начальника Вінницької обласної військової адміністрації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2438  0,05 0,12 37,9422  0,06 0,15
EUR 40,2100  0,00 0,01 41,1159  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,22 0,60 36,9343  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес