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Очільники комітетів ЄП та ВР проведуть спільне засідання
22:39 11.04.2023 |
У середу, 12 квітня, перше спільне засідання у гібридному форматі проведуть очільники комітетів ЄП та Верховної Ради України. Як зазначається на сайті Європарламенту, депутати обміняються думками щодо викликів процесу вступу України до ЄС і обговорять, зокрема, економічну політику, включаючи верховенство права, боротьбу з корупцією та бюджетний контроль, а також приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та імплементацію законодавства ЄС.
Це засідання також стане "демонстрацією солідарності з Києвом, який досі бореться з російським вторгненням". Після виступів спікерів ЄП Роберти Матсоли та ВРУ Руслана Стефанчука присутні будуть розділені на дві панелі - "Відбудова європейської України" та "Побудова сталого майбутнього разом".
Очікується, що на першому засіданні учасники також розглянуть шляхи подальшого поглиблення двосторонніх відносин між комітетами своїх відповідних інституцій.
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