Рішення про гібридний трибунал ще не прийняте, на розгляді 3 варіанти - посол Кориневич

Рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте, поки продовжують розглядатися три різних варіанти.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ.





Кориневич нагадав, що Україна із союзниками створили неформальне об'єднання core group щодо створення спеціального трибуналу, у якій зараз 33 держави та кілька міжнародних організацій.

"Усі учасники коаліції підтримують ідею того, що треба забезпечити відповідальність тих, хто вчинив злочин агресії. Але у кожної держави може бути своє бачення, яким чином створити цей механізм", - зазначає Кориневич.

Він зазначив, що є три таких сценарії:

- створення спецтрибуналу за угодою України з Організацією Об'єднаних Націй, яку генсек ООН підпише на виконання попередньо прийнятої резолюції Генасамблеї;

- багатосторонній договір про створення трибуналу між Україною і зацікавленими державами;

- так званий "гібридний", або інтернаціоналізований трибунал.

Антон Кориневич пояснив, що у разі "гібридного" трибуналу він буде створений у рамках правової системи України.

"Але в усьому іншому цей підхід гнучкий. Цей суд може бути створений в Україні, в Гаазі, або в будь-якому іншому місці в Європі; там можуть бути українські судді та прокурори, або міжнародні, або змішаний склад", - зазначає він.

За його словами, для України найкращий варіант - не гібридний, а "максимально міжнародний" трибунал, який діятиме від імені міжнародного співтовариства.

"Утім, наразі вибір не зроблений на користь жодного зі сценаріїв. І у підсумку для нас головне - щоби був створений трибунал, який судитиме російських топ-посадовців за злочин агресії", - наголосив Антон Кориневич.