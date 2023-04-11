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Рішення про гібридний трибунал ще не прийняте, на розгляді 3 варіанти - посол Кориневич
14:20 11.04.2023 |
Рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте, поки продовжують розглядатися три різних варіанти.
Про це в інтерв'ю "Європейській правді" розповів Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ.
Кориневич нагадав, що Україна із союзниками створили неформальне об'єднання core group щодо створення спеціального трибуналу, у якій зараз 33 держави та кілька міжнародних організацій.
"Усі учасники коаліції підтримують ідею того, що треба забезпечити відповідальність тих, хто вчинив злочин агресії. Але у кожної держави може бути своє бачення, яким чином створити цей механізм", - зазначає Кориневич.
Він зазначив, що є три таких сценарії:
- створення спецтрибуналу за угодою України з Організацією Об'єднаних Націй, яку генсек ООН підпише на виконання попередньо прийнятої резолюції Генасамблеї;
- багатосторонній договір про створення трибуналу між Україною і зацікавленими державами;
- так званий "гібридний", або інтернаціоналізований трибунал.
Антон Кориневич пояснив, що у разі "гібридного" трибуналу він буде створений у рамках правової системи України.
"Але в усьому іншому цей підхід гнучкий. Цей суд може бути створений в Україні, в Гаазі, або в будь-якому іншому місці в Європі; там можуть бути українські судді та прокурори, або міжнародні, або змішаний склад", - зазначає він.
За його словами, для України найкращий варіант - не гібридний, а "максимально міжнародний" трибунал, який діятиме від імені міжнародного співтовариства.
"Утім, наразі вибір не зроблений на користь жодного зі сценаріїв. І у підсумку для нас головне - щоби був створений трибунал, який судитиме російських топ-посадовців за злочин агресії", - наголосив Антон Кориневич.
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