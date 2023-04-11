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У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1
23:48 10.04.2023 |
Данія планує наступного місяця поставити Україні самохідні артилерійські установки CAESAR та розраховує до літа почати поставки танків Leopard 1.
Про це повідомив в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у понеділок в Одесі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Медіацентр Україна.
"Ми сподіваємося, що артилерійські системи CAESAR ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони перебувають на тренувальних полігонах у Данії", - сказав Поульсен.
Він також нагадав, що два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною щодо танків Leopard 1.
"Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1", - сказав Поульсен.
Він додав, що надалі можна буде обговорювати постачання танків Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. "Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі", - зазначив Поульсен.
Він також підкреслив, що важливо, аби українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати це озброєння перед тим, як воно прибуде до України, і це буде опрацьовано.
На початку квітня Міністерство оборони Данії уклало з Норвегією угоду про спільну передачу Україні 8 тисяч артилерійських снарядів. Ці боєприпаси зможуть використовувати данські артилерійські установки CAESAR.
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