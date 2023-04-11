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АНАЛІТИКА

Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією

23:45 10.04.2023 |

Політика

 

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників.

Про це Резніков сказав на спільному брифінгу з данським колегою у понеділок в Одесі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Медіацентр Україна.

Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати працювати до України.

"Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні. - Ред.), іноземний легіон готовий відкрити двері", - додав Резніков.

Як відомо, Україна найбільше прагне отримати від західних союзників винищувачі F-16, оскільки їх використовує велика кількість держав, і їхнє технічне обслуговування буде простішим. Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше не виключив, що союзники зважаться на такий крок.

Водночас поки що Київ отримав від союзників лише радянські літаки.
 

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