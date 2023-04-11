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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив нового голову Київської ОВА

23:41 10.04.2023 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового голови Київської облдержадміністрації. Ним став Руслан Кравченко.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

Біографія

Руслан Кравченко - колишній керівник Бучанської окружної прокуратури, яку очолював із 15 березня 2021 року. У 2012 році він закінчив Юридичну академію імені Ярослава Мудрого.

23 серпня 2022 року Кравченка було нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня. До цього він працював у військовій прокуратурі, якою керував Анатолій Матіос.

У 2023 році Кравченко хотів стати керівником Національного антикорупційного бюро, але не зміг перемогти в конкурсі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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