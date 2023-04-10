Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги

 

Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить оновлення на сайті німецького уряду.

Згідно з оприлюдненими на сайті даними, Німеччина передала Україні таку підтримку:

* одну броньовану інженерну машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2;
* вісім вантажівок Zetros;
* вісім мобільних антенно-щоглових систем;
* вісім дронів-розвідників;
* 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8250
  0,0896
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1977  0,01 0,02 37,8839  0,07 0,17
EUR 40,2065  0,00 0,01 41,1019  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7000  0,21 0,57 36,9000  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес