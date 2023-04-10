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Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги
17:23 10.04.2023 |
Міністерство оборони Німеччини проінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передали Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", свідчить оновлення на сайті німецького уряду.
Згідно з оприлюдненими на сайті даними, Німеччина передала Україні таку підтримку:
* одну броньовану інженерну машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2;
* вісім вантажівок Zetros;
* вісім мобільних антенно-щоглових систем;
* вісім дронів-розвідників;
* 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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