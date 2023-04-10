Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва

Нинішній власник соцмережі Twitter мільярдер Ілон Маск відмовився видалити пост експрезидента РФ Дмитра Медведєва про те, що "Україна зникне, бо вона нікому не потрібна". Раніше користувачі соцмережі звернули увагу на те, що пост фактично закликає до геноциду, чим порушує стандарти спільноти. Маск відповів на критику у себе в аккаунті. Там він зазначив, що президент РФ Володимир Путін вважає Маска "воєнним злочинцем за допомогу Україні", тож "він не мій найкращий друг", - додав Маск.

При цьому він зауважив, що люди мають самі вирішувати, який контент їм споживати. "Усі новини до певної міри є пропагандою. Нехай люди ухвалюють рішення самостійно", - написав Маск.

Соціальна мережа Тwitter нещодавно знову стала показувати в розділі рекомендацій та пошуковій видачі акаунти, пов'язані з російською владою. Увагу на це звернуло видання The Telegraph 8 квітня. Журналісти під час тестування з'ясували, що Twitter почав показувати в алгоритмічній стрічці сторінки президента Росії, МЗС та російського посольства у Великобританії. Також з'явився і обліковий запис російського міноборони, вказує російська агенція ТАСС.

Колишній топменеджер Twitter припустив у розмові з The Telegraph, що це стало можливим через скасування запроваджених після початку повномасштабної війни РФ проти України обмежень. "Вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася випадково або без відома керівництва компанії", - сказав він. У Twitter офіційно не коментували причину повернення облікових записів органів влади РФ до розділу рекомендацій.

Обмеження для облікових записів, пов'язаних з владою РФ

З 2020 року Twitter позначає акаунти ЗМІ та людей, які, за оцінкою модераторів соцмережі, пов'язані з керівництвом тієї чи іншої країни. Після початку російського вторгнення в Україну компанія оголосила, що перестала просувати і рекомендувати сторінки, які "належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах". Представник компанії тоді зазначив, що в першу чергу цей захід торкнеться понад 300 акаунтів в РФ.

Нові позначки

Нещодавно позначка "спонсорується державою" з'явилась в одному з аккаунтів британського суспільного мовника BBC та американського національного громадського радіо NPR. Обидві компанії намагались оскаржити позначки, проте компанія Twitter залишила їх. NPR на знак протесту припинило публікації в своєму акаунті.

У жовтні 2022 року власником соцмережі став Ілон Маск, який анонсував масштабні зміни у політиці компанії. Відтоді, зокрема, було скасовано заборону на політичну рекламу в Twitter, запроваджену 2019 року.