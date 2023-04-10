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АНАЛІТИКА

ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп

15:58 10.04.2023 |

Політика

 

Верховна Рада підтримала відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана.

За ухвалення відповідного проєкту постанови №8297 проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Із другої спроби парламент висловив недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Він звільнений і з (посади - ІФ-У) голови, і з члена Рахункової палати", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в понеділок.

Він пояснив, що під час ухвалення цього рішення ВР керувалася нормою статті 12 закону "Про правовий режим воєнного стану", а саме, що "може бути висловлена недовіра не менш як однією четвертою народних депутатів, тобто зібрали підписи від 113 депутатів".

"Це вже другий приклад після омбудсмена з прав людини, пані Денісової. Підхід сумнівний, взагалі-то не для цього норму прописували, але як є", - зазначив Железняк.

Водночас він додав, що "чекаємо вже скоро внесення на посаду голови Рахункової Геннадія Пліса".

Пацкан обіймав посаду голови Рахункової палати України з 15 березня 2018 року.

Як повідомлялося, Пацкан 4 листопада 2022 року написав заяву про відставку, але під час голосування 1 грудня ВР не підтримала її.

Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі про зловживання ним владою під час одержання незаконної компенсації за житло в столиці.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Пацкан із вересня 2017 до березня 2018 року отримав 117 тис. грн компенсації за житло, попри наявність власної квартири в столиці. Під час слідства САП і НАБУ встановили факт отримання ним ще понад 10 тис. грн компенсації. Оскільки з'явилися нові факти корупційного злочину, прокурор змінив раніше висунуту підозру в частині завданих збитків, які в сукупності сягають понад 127 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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