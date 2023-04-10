Фінансові новини
- |
- 10.04.23
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп
15:58 10.04.2023 |
Верховна Рада підтримала відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана.
За ухвалення відповідного проєкту постанови №8297 проголосували 250 народних депутатів на пленарному засіданні в понеділок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Із другої спроби парламент висловив недовіру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Він звільнений і з (посади - ІФ-У) голови, і з члена Рахункової палати", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в понеділок.
Він пояснив, що під час ухвалення цього рішення ВР керувалася нормою статті 12 закону "Про правовий режим воєнного стану", а саме, що "може бути висловлена недовіра не менш як однією четвертою народних депутатів, тобто зібрали підписи від 113 депутатів".
"Це вже другий приклад після омбудсмена з прав людини, пані Денісової. Підхід сумнівний, взагалі-то не для цього норму прописували, але як є", - зазначив Железняк.
Водночас він додав, що "чекаємо вже скоро внесення на посаду голови Рахункової Геннадія Пліса".
Пацкан обіймав посаду голови Рахункової палати України з 15 березня 2018 року.
Як повідомлялося, Пацкан 4 листопада 2022 року написав заяву про відставку, але під час голосування 1 грудня ВР не підтримала її.
Антикорупційні органи України завершили досудове розслідування у справі про зловживання ним владою під час одержання незаконної компенсації за житло в столиці.
За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Пацкан із вересня 2017 до березня 2018 року отримав 117 тис. грн компенсації за житло, попри наявність власної квартири в столиці. Під час слідства САП і НАБУ встановили факт отримання ним ще понад 10 тис. грн компенсації. Оскільки з'явилися нові факти корупційного злочину, прокурор змінив раніше висунуту підозру в частині завданих збитків, які в сукупності сягають понад 127 тис. грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сі не піддався шарму. Чому візит Макрона до Китаю провалився
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вантажівки і дрони-розвідники: Німеччина надала Україні нову партію допомоги
|Маск відмовився видалити українофобний твіт Медведєва
|ВР звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати - нардеп
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
|Мін'юст США почав розслідування витоку секретних військових документів
|«Витік документів Пентагону». Франція спростовує присутність своїх військових в Україні
Бізнес
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
|З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза
|Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації
|Співробітники Samsung злили в ChatGPT корпоративні дані - компанія заборонила використовувати чат-бот на робочому місці
|У Канаді розслідують незаконне збирання персональних даних ботом ChatGPT
|Google вимагатиме від розробників Android можливість повного видалення облікового запису та даних користувача — раніше так зробила Apple
|Google каже, що її суперкомп’ютер для навчання ШІ майже вдвічі потужніший та економніший за аналогічні системи з чипами NVIDIA A100