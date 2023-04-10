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Макрон: зараз не час для переговорів, погода поки військова
07:46 10.04.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що в контексті російсько-української війни "погода зараз військова" і час для переговорів не настав.
Про це він сказав в інтерв'ю газеті Les Échos під час свого візиту до Китаю, повідомляє "Європейська правда".
"Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи" - зазначив Макрон.
За його словами, метою його діалогу з Китаєм є консолідація підходів щодо війни.
"Перше: підтримка принципів Статуту ООН. Друге: чітке нагадування про ядерну енергетику, і саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що президент Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього. Третє: дуже чітке нагадування про гуманітарне право і захист дітей. І четверте: прагнення до переговорного і тривалого миру" - пояснив президент Франції.
Він зауважив, що китайський лідер Сі Цзіньпін говорив про європейську архітектуру безпеки.
"Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення, або заморожені конфлікти. Тож ви бачите, що з усього цього випливає спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом'якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії" - сказав Макрон.
Нагадаємо, лідери Франції та Китаю - Еммануель Макрон і Сі Цзіньпін - за підсумками переговорів у китайському місті Гуаньжчоу опублікували спільну заяву, в якій засудили ядерну ескалацію та закликали до відновлення миру в Україні.
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