У Польщі відкрився центр ремонту Т-64 для України

У межах угоди між польським збройовим концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та "Укроборонпромом" на польському бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почалися роботи з капітального ремонту танків Т-64.

Про це йдеться в пресрелізі PGZ, який цитує "Європейська правда".

Bumar-Labędy та "Укробронпром" спільно створили технологічний центр, який буде займатися ремонтом танків Т-64, їхнім обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням до повного робочого стану.

У довгостроковій перспективі планується також співпраця в обслуговуванні танків Т-72 і PT-91, переданих Польщею українській стороні. Розглядається також можливість спільної роботи з обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною коаліцією.

Компанія Bumar-Łabędy розглядається як сервісний центр для обслуговування танків сімейства Leopard 2, переданих Україні міжнародною бронетанковою коаліцією.

"Завдяки реалізованій програмі модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід у цій галузі", - наголошується в повідомленні.

Поточна угода у сфері співпраці в обслуговуванні танків Т-64 є ще однією з низки домовленостей, укладених між польською та українською сторонами.