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АНАЛІТИКА

FT: США, Німеччина та Угорщина проти «дорожньої карти» вступу України в НАТО

 

Сполучені Штати разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав-членів НАТО запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі "дорожню карту" для членства в Альянсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", виданню Financial Times розповіли четверо посадовців, які брали участь у переговорах.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив державам-членам документ із пропозиціями, в якому виклав "практичні й політичні" пропозиції для Києва. Серед них - пропозиція щодо нової декларації про відносини України з НАТО, яка б ґрунтувалася на заяві 2008 року про те, що країна "одного дня" стане членом Альянсу.

Джерела FT розповіли, що цього тижня між міністрами закордонних справ країн НАТО у Брюсселі точилися активні дебати про те, що саме слід запропонувати Україні в оновленій декларації.

Тоді як усі члени Альянсу погоджуються, що членство в НАТО не може обговорюватися всерйоз, поки в Україні триває війна, зросла кількість прихильників ідеї запропонувати Україні "політичний шлях" до членства на саміті у Вільнюсі, що "посилило б" відносини Альянсу й Києва.

Однак, за даними співрозмовників Financial Times, США, а також Німеччина й Угорщина виступають проти цієї пропозиції.

"У нас попереду кілька тижнів важких переговорів, щоб закрити ці розбіжності й сформулювати політичний результат", - сказав один із них. "Дорога (до саміту у Вільнюсі - ред.) усе ще дуже терниста", - додало інше джерело.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі й розраховує, що на прийдешньому саміті у Вільнюсі отримає нові запевнення щодо вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. За його словами, Україна подала заявку на вступ і на саміті у Вільнюсі очікує на рішення, які наближають членство України в НАТО.
 

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