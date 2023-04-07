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Джеймі Даймон
Посли G7 закликали до прозорого призначення 16 нових членів ВККС
23:54 06.04.2023 |
Посли країн Групи семи заявили про важливість збереження прозорості подальшого добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Про це йдеться у Twitter-акаунті японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві, пише "Європейська правда".
"Посли G7 підтверджують свою підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС та підкреслюють важливість проведення тих раундів відбору, що залишилися, у прозорий і відкритий спосіб", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 15 березня конкурсна комісія з добору членів ВККС оголосила перелік із 32 кандидатів, рекомендованих Вищій раді правосуддя для призначення на заняття 16 вакантних посад членів ВККС.
Після цього посли G7 закликали українську владу якнайшвидше призначити 16 членів комісії.
21 лютого конкурсна комісія з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів завершила співбесіди з кандидатами на посади.
ВККС не працює майже три роки. З метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добирає кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу за участю міжнародних експертів, що є частиною судової реформи, яку проводить Україна.
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