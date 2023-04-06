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Виробництвом танків M1 Abrams для України опікуватиметься General Dynamics
16:37 06.04.2023 |
Компанія General Dynamics Land Systems уклала контракт із Пентагоном на суму $27,1 млн на виробництво партії танків M1 Abrams для України, повідомляє американське військове відомство.
"General Dynamics Land Systems, штат Мічиган, отримала контракт на суму $27,1 млн на виробництво танків M1A1", - йдеться в повідомленні Пентагону.
У ньому не вказана кількість танків, яку належить виготовити, але наголошується, що замовлення буде виконуватися в Лімі, штат Огайо, імовірно, до 29 вересня 2023 року.
Раніше в січні президент США Джо Байден оголосив про рішення направити Києву 31 танк M1 Abrams. Водночас агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що Вашингтон виділить на це $400 млн, створенням танків опікуватиметься компанія General Dynamics.
M1 Abrams - основний бойовий танк збройних сил США, перебуває на озброєнні з 1980 року. Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні понад 2,6 тис. одиниць різних модифікацій M1 Abrams, понад 3 тис. 450 машин перебувають на зберіганні.
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