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ВАКС виправдав колишнього голову Рахункової палати Магуту
14:10 06.04.2023 |
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього голову Рахункової палати Романа Магуту, якого Національне антикорупційне бюро підозрювало в незаконній приватизації двокімнатної службової квартири в Києві. Про це повідомила пресслужба ВАКС.
За версією слідства, в період із січня 2014-го до березня 2015 року голова Рахункової допоміг тодішній головній контролерці, директорці департаменту з питань АПК Рахункової палати Марії Шулежко оформити на свого родича квартиру в новобудові.
Її вартість станом на 2013 рік оцінювалась у 1,4 млн грн.
Фабулу цієї справи у 2016 році детально описав генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його словами, Шулежко, маючи приватизоване житло в Києві, звернулась до голови Рахункової палати з проханням надати їй службове житло як особливо цінній працівниці. Той погодився, після чого коштом держави була придбана квартира на Полтавській вулиці неподалік від Рахункової палати.
Шулежко прописала в цій квартирі свою сім'ю і за допомогою голови Рахункової палати приватизувала її на племінника. Потім він подарував її Шулежко.
Розглянувши справу, суд визнав усіх трьох підозрюваних невинуватими за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу.
"Вказаних осіб виправдано у зв‘язку з відсутністю у їхніх діях складу кримінального правопорушення", - повідомив суд.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів із дня його проголошення.
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