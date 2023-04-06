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АНАЛІТИКА

ВАКС виправдав колишнього голову Рахункової палати Магуту

14:10 06.04.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього голову Рахункової палати Романа Магуту, якого Національне антикорупційне бюро підозрювало в незаконній приватизації двокімнатної службової квартири в Києві. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

За версією слідства, в період із січня 2014-го до березня 2015 року голова Рахункової допоміг тодішній головній контролерці, директорці департаменту з питань АПК Рахункової палати Марії Шулежко оформити на свого родича квартиру в новобудові.

Її вартість станом на 2013 рік оцінювалась у 1,4 млн грн.

Фабулу цієї справи у 2016 році детально описав генеральний прокурор Юрій Луценко.


За його словами, Шулежко, маючи приватизоване житло в Києві, звернулась до голови Рахункової палати з проханням надати їй службове житло як особливо цінній працівниці. Той погодився, після чого коштом держави була придбана квартира на Полтавській вулиці неподалік від Рахункової палати.

Шулежко прописала в цій квартирі свою сім'ю і за допомогою голови Рахункової палати приватизувала її на племінника. Потім він подарував її Шулежко.

Розглянувши справу, суд визнав усіх трьох підозрюваних невинуватими за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу.

"Вказаних осіб виправдано у зв‘язку з відсутністю у їхніх діях складу кримінального правопорушення", - повідомив суд.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку упродовж 30 днів із дня його проголошення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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