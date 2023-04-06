Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Петиція із закликом розірвати всі договори Києва з УПЦ (МП) набрала потрібну кількість голосів

11:54 06.04.2023 |

Політика, Україна

 

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом розірвати всі договори столиці з Українською православною церквою (Московського патріархату) набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Петиція подана 5 квітня і станом на 6 квітня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми вимагаємо від міської влади Києва прийняти рішення щодо розірвання всіх договорів, укладених між Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією, їхніми структурними підрозділами, підпорядкованими комунальними організаціями, установами і підприємствами та Українською православною церквою", - ідеться в тексті петиції.

Зокрема, наголошується, що ці рішення мають включати розірвання всіх видів договорів, де сторонами є органи місцевого самоврядування, комунальні організації міста Києва, УПЦ (МП) і всі її структурні підрозділи, зокрема: договору комунального обслуговування; договору оренди комунального майна; договору оренди комунальних земельних ділянок; договору про право користування комунальними земельними ділянками і комунальним майном; договору з обслуговування мереж тепло-, водо-, газопостачання та водовідведення; договору на вивезення сміття; інші договори та рішення, якими УПЦ (МП) надано права на користування комунальним майном, землею та послугами.

Відповідальні особи мають розглянути петицію протягом десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, за можливості її має бути виконано.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0152
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8782  0,08 0,21 37,5400  0,01 0,03
EUR 39,9439  0,05 0,12 40,8127  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9100  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес