Фінансові новини
- |
- 05.04.23
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України
21:49 05.04.2023 |
Між Україною і Польщею в рамках робочого візиту президента Володимира Зеленського до Варшави підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки, а також про співпрацю у сфері відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури.
"Узгоджено новий і дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
Зокрема, за його словами, підписано документ про постачання польських БТР "Росомак", самохідних мінометів "Рак", систем протиповітряної оборони "Перун", винищувачів типу "МІГ" та іншого озброєння.
Українська делегація, як повідомив Зеленський, також обговорила з польською стороною створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів.
"Незважаючи на все, оборонно-промисловий комплекс наших країн працюватиме дієво. Є дуже предметні домовленості", - зазначив він.
Крім того, сторони обговорили різноманітні економічні та інфраструктурні питання, розвиток та відновлення України.
У цьому контексті президент України повідомив про підписання з Польщею окремого документа про співпрацю у відновленні України, який, за його словами, допомагатиме розвитку обох країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Варшаві підписано угоди про постачання в Україну польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Польща готова відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29
|У Києві затримали двох осіб, які намагалися переоформити приміщення «Росатома» вартістю 100 мільйонів
|Зеленський відкидає компроміси на шляху України до НАТО
|Іспанія відтермінувала дату відправки шести танків Leopard 2 до України
Бізнес
|Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям
|Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290
|Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня
|Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство