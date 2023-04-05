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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Польща готова відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29
19:50 05.04.2023 |
Польща готова відправити в Україну всі свої літаки МіГ-29, але спершу має отримати південнокорейські винищувачі FA-50 і американські F-35. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у середу, 5 квітня, під час брифінгу із українським колегою Володимиром Зеленським.
"Чотири МіГ-29 з наших складів були передані в розпорядження Збройних сил України протягом останніх місяців. Ще чотири МіГ-29 передаються зараз. Тобто вже передано вісім. Ми готові ще передати шість, які зараз готуються до цього. Вони можуть бути передані досить швидко", - сказав Дуда.
Також, за його словами, Польща має ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. "Ці МіГи поки нам потрібні. Але після отримання замовлення нових південнокорейських винищувачів FA-50 і американських літаків F-35, Польща зможе передати Україні решту парку МіГ-29. Якщо буде така потреба", - зазначив Дуда. Втім, він наголосив, що для цього потрібна буде згода союзників, адже після модернізації літаки мають обладнання, яке передали США.
Україна просить сучасні винищувачі
Україна наполегливо просить партнерів про надання сучасних західних бойових літаків. На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18. Згодом, 30 березня, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний заявив, що Україні потрібні винищувачі F-16.
Водночас президент США Джо Байден, а також радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван наполягають, що винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою. Також у Вашингтоні заявили, що рішення Польщі стати першою країною, яка передасть Україні військову авіацію, не змінює рішення США не передавати свої винищувачі.
Тим часом Словаччина вирішила надати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири бойові літаки Київ отримав 24 березня. Решта дев'ять мають надійти "протягом найближчих тижнів".
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