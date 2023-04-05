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У Києві затримали двох осіб, які намагалися переоформити приміщення «Росатома» вартістю 100 мільйонів
16:41 05.04.2023 |
У Києві затримали та повідомили про підозру двом особам, які намагались змінити право власності нежитлового приміщення "Росатома" для уникнення націоналізації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, російська корпорація через підконтрольну компанію володіє приміщенням у Подільському районі столиці площею понад 1000 кв. м вартістю понад 100 млн грн.
Зазначається, що в межах слідства суд наклав на нього арешт та передав в управління АРМА. До того ж рішенням РНБО до "Росатома" запроваджено санкції, зокрема, у вигляді блокування активів. Тож, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.
"З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності", - пояснили в ОГП.
Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Їм обом уже обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
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