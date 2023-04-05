Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський відкидає компроміси на шляху України до НАТО

 

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави в середу, 5 квітня, отримав від свого польського колеги Анджея Дуди орден Білого Орла - найвищу відзнаку Польщі, повідомили у канцелярії президента Польщі.

Сам Зеленський, коментуючи свій візит до Польщі, наголосив, що у майбутньому між народами України і Польщі не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і історичних, але для цього Україні потрібно перемогти у війні, розв'язаній Росією. "Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч", - написав він у Telegram. Свою зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою він назвав зустріччю сусідів, союзників, партнерів, друзів.

Зеленський: на шляху до НАТО Україна буда безкомпромісною

На спільній пресконференції з Анджеєм Дудою у Варшаві Зеленський пообіцяв, що Україна на своєму шляху до НАТО буде такою ж безкомпромісною, як і у відбитті російської агресії. "Україна - країна тепла, дружна і безкомпромісна у війні. Ми не віддамо землю, свободу, наших дітей, які силоміць були депортовані до РФ, і нашу незалежність. Ми безкомпромісні в дружбі. Ми вважаємо Польщу нашим справжнім другом і партнером навіки", - заявив Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Також Зеленський, звертаючись до "партнерів, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО", наголосив, що "і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною". "І я радий, що на цьому шляху з нами Польща", - додав президент України.

Дуда бачить Україну у НАТО і ЄС

Анджей Дуда під час пресконференції висловив надію, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року Україна може отримати додаткові гарантії безпеки. "Ми хочемо отримати на саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть підтримкою українським воїнам у боротьбі проти загарбників. Сподіваємося, що такі гарантії для України ми зможемо отримати", - сказав він. При цьому Дуда зазначив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО.

За його словами, головною темою на переговорах із Зеленським була безпека. "Польща - третя країна за військовою підтримкою України. Ми передали понад 300 танків, САУ "Краб", інше обладнання", - сказав він. За словами президента Польщі, обговорювалися також "історичні питання, які є ранами для багатьох родин". "Між нами немає тем табу. Ми будуватимемо відносини, спираючись на чесну політику пам'яті", - сказав він. Дуда нагадав також, що Польща є найбільшим економічним партнером України, і висловив сподівання, що "західний напрям економічної активності України буде збережено".

Новий потужний оборонний пакет

Зеленський також повідомив, що під час переговорів з Дудою вони домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета. "Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей", - заявив Зеленський.

Глава держави подякував польській стороні за рішення надати додатковий пакет військової допомоги, який, за його словами, посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя. "Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", - сказав Зеленський.

Як уточнив Дуда, військова допомога серед іншого передбачає бойові літаки. Нині в процесі передачі, за його словами, перебувають чотири винищувачі МіГ-29 на додачу до чотирьох раніше поставлених Україні. "Ми готові передати ще шість (МіГ-29 - Ред.), вони зараз готуються. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані найближчим часом", - додав Дуда, цитує агенція Reuters.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0152
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8022  0,20 0,53 37,5288  0,22 0,57
EUR 39,8963  0,07 0,19 40,8325  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес