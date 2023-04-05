Зеленський відкидає компроміси на шляху України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави в середу, 5 квітня, отримав від свого польського колеги Анджея Дуди орден Білого Орла - найвищу відзнаку Польщі, повідомили у канцелярії президента Польщі.

Сам Зеленський, коментуючи свій візит до Польщі, наголосив, що у майбутньому між народами України і Польщі не буде існувати жодних кордонів: політичних, економічних і історичних, але для цього Україні потрібно перемогти у війні, розв'язаній Росією. "Для цього потрібно ще трішки пройти пліч-о-пліч", - написав він у Telegram. Свою зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою він назвав зустріччю сусідів, союзників, партнерів, друзів.

Зеленський: на шляху до НАТО Україна буда безкомпромісною

На спільній пресконференції з Анджеєм Дудою у Варшаві Зеленський пообіцяв, що Україна на своєму шляху до НАТО буде такою ж безкомпромісною, як і у відбитті російської агресії. "Україна - країна тепла, дружна і безкомпромісна у війні. Ми не віддамо землю, свободу, наших дітей, які силоміць були депортовані до РФ, і нашу незалежність. Ми безкомпромісні в дружбі. Ми вважаємо Польщу нашим справжнім другом і партнером навіки", - заявив Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Також Зеленський, звертаючись до "партнерів, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО", наголосив, що "і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною". "І я радий, що на цьому шляху з нами Польща", - додав президент України.

Дуда бачить Україну у НАТО і ЄС

Анджей Дуда під час пресконференції висловив надію, що на саміті НАТО у Вільнюсі влітку цього року Україна може отримати додаткові гарантії безпеки. "Ми хочемо отримати на саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть підтримкою українським воїнам у боротьбі проти загарбників. Сподіваємося, що такі гарантії для України ми зможемо отримати", - сказав він. При цьому Дуда зазначив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО.

За його словами, головною темою на переговорах із Зеленським була безпека. "Польща - третя країна за військовою підтримкою України. Ми передали понад 300 танків, САУ "Краб", інше обладнання", - сказав він. За словами президента Польщі, обговорювалися також "історичні питання, які є ранами для багатьох родин". "Між нами немає тем табу. Ми будуватимемо відносини, спираючись на чесну політику пам'яті", - сказав він. Дуда нагадав також, що Польща є найбільшим економічним партнером України, і висловив сподівання, що "західний напрям економічної активності України буде збережено".

Новий потужний оборонний пакет

Зеленський також повідомив, що під час переговорів з Дудою вони домовилися про надання Україні нового потужного оборонного пакета. "Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили й ухвалили рішення щодо потужного оборонного пакета, який посилить наших людей", - заявив Зеленський.

Глава держави подякував польській стороні за рішення надати додатковий пакет військової допомоги, який, за його словами, посилить українських бійців і допоможе захистити їхні життя. "Тому що вони ризикують своїми життями заради українців, але й заради майбутнього життя і ваших дітей, дітей Європи", - сказав Зеленський.

Як уточнив Дуда, військова допомога серед іншого передбачає бойові літаки. Нині в процесі передачі, за його словами, перебувають чотири винищувачі МіГ-29 на додачу до чотирьох раніше поставлених Україні. "Ми готові передати ще шість (МіГ-29 - Ред.), вони зараз готуються. Ми припускаємо, що вони можуть бути передані найближчим часом", - додав Дуда, цитує агенція Reuters.