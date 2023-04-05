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Розслідування завершено. З'явилися нові докази співпраці колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча з ФСБ
12:08 05.04.2023 |
Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно колишнього очільника управління СБУ в Криму Олега Кулініча. З'явилися нові докази, які підтверджують його зв'язки з російською ФСБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР і СБУ.
Зокрема, СБУ спільно з ДБР оприлюднили перехоплення розмов Кулініча, затриманого раніше, та його куратора - колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.
"Ці розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Після того, як обвинувачений ознайомиться зі справою, вони будуть передані до суду", - заявили правоохоронці.
У силових структурах нагадують, що співробітники СБУ затримали Олега Кулініча ще в липні 2022 року в результаті спецоперації, проведеної спільно з ДБР.
Тоді Кулінічу було оголошено підозру, а саме у:
* державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України),
* створенні злочинної організації (ст. 255),
* самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407),
* заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263).
Зазначається, розробкою Кулініча та спецоперацією з його затримання займався особисто голова СБУ Василь Малюк.
"Служба безпеки провела безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснила агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми здобули всі файли, в яких Кулініч доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, про намагання впливати на різноманітні процеси", - розповів Малюк.
Серед іншого було встановлено, що Олег Кулініч співпрацював із ФСБ РФ та отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".
Встановлено, що Кулінічем курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ екс-заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова адміністрації президента України Андрій Клюєв.
Як з'ясували правоохоронці, Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.
"Цей офіс у Москві є своєрідною "кротофермою". Основна його задача - збір інформації і робота по Україні. В офісі присутні кадрові співробітники 5-ої служби ФСБ. І безпосередньо вони у повній співпраці з Сівковичем взаємодіяли з Кулінічем. Після того, як він передавав інформацію, вони доповідали в ФСБ", - також розповів Малюк.
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