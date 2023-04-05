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Незаконні оборудки. Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука
11:55 05.04.2023 |
Дружина зрадника Віктора Медведчука незаконно заволоділа земельними ділянками у туристичному районі Львівської області. Суд наклав арешт на землі Оксани Марченко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ зазначає, що дві земельні ділянки Марченко знаходяться в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.
Ці ділянки вона отримала через незаконні оборудки, до яких причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації на користь Марченко.
Наразі колишньому чиновнику оголосили підозру за двома статтями ККУ.
Суд заарештував дві земельні ділянки, якими незаконно заволоділа Марченко. Загальна сума арештованого майна становить майже 17,5 млн гривень.
Варто зазначити, у серпні минулого року СБУ ініціювала арешт трьох ділянок у Львівській області, які незаконно отримала Оксана Марченко.
Нагадаємо, СБУ викрила схеми Оксани Марченко, за допомогою яких вона фінансувала окупаційні війська. Дружині Медведчука оголосили підозру.
Також суд наклав арешт на майно дружини Віктора Медведчука на 5,6 млрд гривень.
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