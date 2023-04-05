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Румунія виділить Україні $800 тисяч через механізми НАТО
08:50 05.04.2023 |
Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску пообіцяв у вівторок, 4 квітня, що його країна надасть понад 800 тисяч доларів для зміцнення оборони України через ініціативу Північноатлантичного альянсу (НАТО) щодо нарощування оборонного потенціалу, повідомляє МЗС Румунії.
Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі Ауреску підкреслив: підтримка України має тривати стільки, скільки буде потрібно. "Як я неодноразово зазначав, якщо ми хочемо миру в регіоні, якщо ми хочемо миру в євроатлантичному просторі, нам потрібно зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Іншого варіанту немає! Отже, ми подбаємо про те, щоб це сталося", - наголосив він.
Говорячи про перспективи вступу України до НАТО, міністр зауважив, що Румунія є прихильником "політики відкритих дверей". "Ми підтримували виконання рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України та Грузії, і будемо підтримувати це й надалі", - зазначив він.
Голова МЗС додав, що НАТО має підтримувати й інших "вразливих" партнерів у регіоні, таких як Молдова, "яка є об'єктом дестабілізуючих дій з боку Росії". Він також повідомив, що для зміцнення оборони Кишинева Бухарест планує виділити 750 тисяч доларів через той самий механізм Альянсу.
Україна і Румунія проведуть безпековий саміт
Ауреску також запросив колег з країн НАТО на Чорноморську конференцію з безпеки, яку Румунія та Україна прийматимуть у Бухаресті 13 квітня. "Вона присвячена безпеці в регіоні, отриманим урокам, а також прогнозам на майбутнє. Це перша така конференція в рамках міжнародної "Кримської платформи", - зауважив він.
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