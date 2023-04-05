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АНАЛІТИКА

Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО

 

Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО. Він пройде в столиці Литви - Вільнюсі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберга, пише CNN.

У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.

Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія.

Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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