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АНАЛІТИКА

Порошенко: найближчим часом у нас з'являться новітні дрони Autel EVO 4T

09:06 04.04.2023 |

Політика

Порошенко: найближчим часом у нас з&apos;являться новітні дрони Autel EVO 4T
 

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із естонськими виробниками дронів Autel. На зустрічі, зокрема, йшлося про нову модель дронів Autel EVO 4T.

Порошенко: найближчим часом у нас з&apos;являться новітні дрони Autel EVO 4T

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

Порошенко: найближчим часом у нас з&apos;являться новітні дрони Autel EVO 4T

 

"Найближчим часом у нас з'являться нові дрони Autel EVO 4T. Робимо все, щоб одними з перших завезти ці новітні інноваційні розробки в Україну для наших військових. Також з естонськими виробниками спільно готуватимемо операторів для їх обслуговування", - повідомив Порошенко.


Як відомо, у липні 2022 року Фонд Порошенка, компанія Roshen і волонтери купили в Естонії 350 безпілотників Autel для підрозділів ЗСУ - зокрема, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Вартість партії безпілотників перевищила 700 тисяч євро.

16 серпня 2022 року Порошенко також повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.

Наразі Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" реалізують контракт на постачання понад 20 комплексів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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