Фінансові новини
- |
- 03.04.23
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння
17:40 03.04.2023 |
Австралія планує поставити Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оборонної австралійської компанії Electro Optic Systems.
"Підрозділ EOS Defense Systems уклав контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що контракт передбачає постачання протягом 2023 та 2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.
"Продукт виготовляється в Австралії. При виконанні цього контракту EOS спиратиметься на мережу підтримки та ланцюжок поставок, що складається з більш ніж ста постачальників, розташованих в Австралії та інших країнах світу", - повідомила компанія.
Системи дистанційного озброєння використовуються кількома військовими службами в Австралії, Північній Америці, Європі та Азії. RWS може бути інтегрована в різні транспортні засоби та платформи та використовуватися для широкого спектра завдань. Вона забезпечуватиме повну бойову готовність, оскільки екіпаж керує системою, убезпечений всередині транспортного засобу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
|Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників
|Повернення до плаваючого курсу гривні до долара: у Меморандумі з МВФ прописали цілі
|Прокуратура закрила справу Татарова після початку повномасштабної війни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння
|Комісія Україна-НАТО пройде на рівні МЗС вперше з 2017 року
|Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok
|Польща передала Україні перші МіГ-29
|Німецький виробник зброї Rheinmetall створив у Румунії центр з ремонту військової техніки для України
|На наших складах ще є запаси. Чехія заявила, що ще має чим допомогти Україні
Бізнес
|HP представила ноутбуки Omen з чипами Intel та AMD, графікою GeForce RTX 40 за ціною від $1300
|Польський IT-гігант Euvic Group придбав українську компанію Exoft
|AeroVironment презентувала оновлену версію дрона-камікадзе Switchblade 300 з вагою менше ніж 2.3 кг і часом польоту понад 20 хвилин
|Lenovo закриває лінійку ігрових смартфонів Legion
|Pepsi представила новий логотип
|Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290
|З 1 січня 2024 року ігровий сервіс Steam припинить роботу на операційних системах Windows 7, 8 і 8.1