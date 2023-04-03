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АНАЛІТИКА

Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok

13:40 03.04.2023 |

Політика, Новини IT

 

В Україні поки не планують заборонити TikTok на телефонах чиновників.

Про це розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю liga.net.

"Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що", - зазначив міністр.

На тлі обмеження TikTok в низці країн, на сайті президента 24 березня зареєстрували електронну петицію про заборону TikTok в Україні.

"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні", - пояснила авторка петиції.
За матеріалами: Економічна правда
 

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