Федоров розповів, чи планують в Україні обмежити TikTok

В Україні поки не планують заборонити TikTok на телефонах чиновників.

Про це розповів віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю liga.net.

"Таких розмов зараз немає. Ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в інших країнах. Але таких розмов і конкретних дій в цьому напрямку немає поки що", - зазначив міністр.

На тлі обмеження TikTok в низці країн, на сайті президента 24 березня зареєстрували електронну петицію про заборону TikTok в Україні.

"Так як зараз багато пропаганди йде через відео з TikTok, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні", - пояснила авторка петиції.