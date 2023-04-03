Польща передала Україні перші МіГ-29

Процес передачі Польщею першої партії винищувачів МіГ-29 Україні завершився, повідомив у понеділок, 3 квітня, керівник польського Офісу президента з питань міжнародної політики Марчін Пшидач в інтерв'ю RMF FM.

"За моєю інформацією, цей процес уже завершився, тобто передача цієї першої частини. Буде, звичайно, дискусія про можливу подальшу підтримку", - сказав він.

У середині березня президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що передача перших чотирьох радянських винищувачів МіГ-29 Києву відбудеться найближчими днями. За його словами, інші літаки ще обслуговують та готують. Загальну кількість літаків, що готується до відправки в Україну, Дуда не назвав.

Словаччина надасть 13 МіГів

Про готовність надати Києву винищувачі також заявляв міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. 17 березня словацький уряд схвалив відправку Україні 13 винищувачів МіГ-29. А 24 березня Словаччина передала Україні перші чотири МіГи. Решта дев'ять мають надійти "протягом найближчих тижнів".

Україна наполегливо просить партнерів про надання сучасних західних бойових літаків. Утім, у Вашингтоні вже заявили, що рішення Польщі стати першою країною, яка передасть Україні військову авіацію, не змінює рішення США не передавати свої винищувачі. "Це не змінює наших розрахунків щодо F-16", - сказав журналістам координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.