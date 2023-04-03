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АНАЛІТИКА

Німецький виробник зброї Rheinmetall створив у Румунії центр з ремонту військової техніки для України

 

Німецький концерн Rheinmetall будує центр військового технічного обслуговування в Румунія.

Як пише Reuters, центр обслуговування військової техніки почне працювати цього місяця у місті Сату-Маре для обслуговування зброї, яка використовувалася для війни в Україні.

"Сервісний центр має відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, що використовуються в Україні, і забезпеченні доступності матеріально-технічного забезпечення", - зазначив представник компанії.

Центр, розташований біля кордону з Україною, обслуговуватиме самохідні гаубиці, танки Leopard 2 і Challenger, бойові машини піхоти Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.

"Для нас у Rheinmetall є ключовим завданням забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою", - заявив виконавчий директор компанії Армін Паппергер.

У червні 2022 року компанія Rheinmetall заснувала подібний центр у Литві для забезпечення підтримки техніки НАТО в країнах Балтії.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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