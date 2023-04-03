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АНАЛІТИКА

На наших складах ще є запаси. Чехія заявила, що ще має чим допомогти Україні

 

На складах Чехії ще є військове обладнання, яке може бути передане як допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чеського міністра оборони Яни Чернохової в ефірі чеського телебачення.

"На наших складах все ще є речі, які гарантовано ніколи не будуть використані в нашій армії", - підкреслила міністр.

За словами Чернохової, в найближчі кілька днів вона та начальник Генерального штабу чеської армії Карел Реха планують зустрінутись з президентом Чехії Петром Павелом, якому нададуть перелік озброєння, яке можна відправити в Україну.

"Ми поінформуємо президента про переліки, які у нас є, щоб він мав точне уявлення про те, що ще ми можемо гіпотетично відправити в Україну, якщо Україна буде в цьому зацікавлена", - додала вона.

Крім того, вона запевнила, що передача озброєння Україні, ніяк не впливає на обороноздатність Чехії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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