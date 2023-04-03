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АНАЛІТИКА

Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak

Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak

 

Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

Моравецький написав у Twitter, що українська армія придбає 100 польських БТР, які виробляються у місті Семяновиці-Шльонські.

"Rosomak - це найсучасніші бойові транспортери. Оплату за цю покупку буде здійснено за рахунок коштів ЄС та США", - йдеться у повідомленні.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria AMV 8x8. Основним озброєнням бронетранспортера є 30 мм гармата Mk44 із системою стабілізації та кулемет калібру 7,62 мм UKM-2000C.

Боєкомплект міститься у двох відсіках для 30 мм снарядів і 700 патронів калібру 7,62 мм.

Нагадаємо, польський уряд ухвалив національну програму зі стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму до двох мільярдів злотих (426,7 мільйона євро).

Нагадаємо, 20 березня 17 країн Євросоюзу та Норвегія досягли згоди спільно виробляти і закуповувати боєприпаси, щоб поповнити свої запаси та задовольнити потреби України. Реалізація цього плану передбачає надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців.

Згодом до них приєдналися Польща та Іспанія.
Ключові теги: Польща
 

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